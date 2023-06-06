朱紅：恒指續於萬九點附近整固，留意恒指牛65266/熊64393

如看好恒指，可留意恒指牛證65266)，收回價18200點，今年12月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認購證29915)，行使價20400點，今年9月到期，實際槓桿14倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64393)，收回價19600點，今年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿9倍。

科技股普遍造好，騰訊00700)連續反彈多日，重越10天及20天線，唯資金流出好倉，騰訊淡倉則錄得資金流入。騰訊股價靠穩，在約338元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，2024年5月到期，實際槓桿4倍。

據報道深圳市委書記孟凡利會見阿里巴巴09988)董事會主席兼首席執行官張勇一行，表示希望雙方開展更廣泛更深層次務實合作，探索佈局更多新業務新業態，深圳將提供最優服務，支持企業實現更好更快發展。阿里股價變動不大，續沿20天線約82元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證17162)，行使價92元，今年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

中港股市表現靠穩，內險股個別發展，中國平安02318)股價變動不大，在10天線約51.8元水平好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證16005)，行使價59.88元，今年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

有券商發表報告指， ChatGPT及AI概念有望促使半導體行業景氣度提前修復，預計環比復甦趨勢有望持續，下半年消費電子需求有望恢復。芯片股普遍造好，中芯國際00981)股價上升，升越50天線至約21.2元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證15980)，行使價31元，今年11月到期，實際槓桿5倍。或可留意中芯認購證16246)，行使價39.81元，2024年1月到期，實際槓桿4倍。

國家工信部部長金壯龍表示，要加快推動新型信息基礎設施體系化發展，持續增強移動通信、光通信等領域全產業鏈優勢，前瞻佈局下一代互聯網等前沿領域，全面推進6G技術研發。電訊股普遍造好，中國移動00941)股價升越10天線，在20天線約65.8元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，今年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿11倍。

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