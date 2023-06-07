朱紅：恒指反覆轉跌，留意恒指牛65266/熊64393

如看好恒指，可留意恒指牛證65266)，收回價18200點，今年12月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認購證29915)，行使價20400點，今年9月到期，實際槓桿15倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64393)，收回價19600點，今年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿10倍。

據內地媒體引述專家預計，5月新增信貸規模按月回升，未來一段時間貨幣政策仍將以結構性政策工具為主，預計下半年有降準及降息可能。中港股市靠穩，內險股個別發展，中國平安02318)早段升至50天線後遇阻力，升幅收窄至約52.2元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

中國科學院心理研究所與騰訊00700)申請的一種基於人工智能的心理諮詢專利獲授權，可通過對話機械人為用戶提供心理諮詢服務，大大提高了機械人回覆的效率。騰訊表現偏軟，回落至20天線約330元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證16411)，行使價284.44元，2024年4月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)宣布，端對端測試環節及實習環節成功完成，雙櫃台模式將如期於本月19日推出，截至目前有21隻證券被指定為雙櫃台證券。港交所股價靠穩，續沿20天線約305元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，2024年5月到期，實際槓桿6倍。

工信部日前明確全面推進6G技術研發，據悉中國移動00941)將加快「雙千兆」協同發展，超前研究6G技術，助力提升行業國際話語權。中移動股價靠穩，續沿20天線約65.7元水平整固。如看好中移，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，今年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿11倍。

芯片股個別發展，中芯國際00981)好倉連日錄得資金流入，當中周一5日)單日己錄得逾4百萬資金流入其認購證。中芯股價走勢反覆，於50天線遇阻力，回落至約21元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證15980)，行使價31元，今年11月到期，實際槓桿5倍。或可留意中芯認購證16246)，行使價39.81元，2024年1月到期，實際槓桿4倍。

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