朱紅：恒指20天線水平整固，留意恒指牛65773/熊63869

如看好恒指，可留意恒指牛證65773)，收回價18600點，今年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證29915)，行使價20400點，今年9月到期，實際槓桿14倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63869)，收回價19800點，今年12月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿10倍。

騰訊00700)與萬科達成戰略合作，雙方將以企業微信為起點，共創數字管理新範式，連通房地產開發、物業服務、長租公寓等8大業務。騰訊股價靠穩，在約336元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證16411)，行使價284.44元，2024年4月到期，實際槓桿4倍。

據報道，監管部門相繼對一些保險公司進行窗口指導，明確定價利率上限下調預期，提示保險公司做好新產品開發準備工作，有保險公司已經在籌劃新的產品銷售策略。內險股個別發展，中國平安02318)升至20天線，在約53元水平靠穩。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

據外媒報道，多家國有銀行上周被當局建議下調一系列產品利率，據稱大型銀行正在進行評估，最快在本周調整利率，但強調今次要求並非強制性。內銀股普遍上升，工商銀行01398)股價升至20天線，在約4.3元水平整固。如看好工行，可留意工行認購證16783)，行使價5.3元，2024年2月到期，實際槓桿9倍。

中國證監會發布信息顯示，目前仍有41間企業正在排隊到境外上市，其中38間企業準備在港交所00388)上市，主要涉及新消費、TMT或醫療領域的企業。港交所表現造好，升至約308元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證16228)，行使價388.2元，今年12月到期，實際槓桿9倍。

據報道，福特汽車公司即將達成一項出售德國工廠的協議，據悉三家主要競標者中有兩個來自中國的汽車製造商團體，其中一家為比亞迪01211)。比亞迪走勢反覆，創近月新高後倒跌，在250元水平好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪牛證60959)，收回價220元，今年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證52062)，收回價268元，今年9月到期，實際槓桿11倍。

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