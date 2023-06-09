朱紅：恒指窄幅靠穩，留意恒指牛65773/熊64239

如看好恒指，可留意恒指牛證65773)，收回價18600點，今年12月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64239)，收回價19900點，今年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿10倍。

騰訊00700)宣佈，旗下微信支付聯合北京地鐵大興機場線，在多個車站推出刷掌乘車服務，用戶通過微信小程式開通刷掌服務之後，進出站時只需伸手即可完成驗證。騰訊股價續沿20天線靠穩，在約334元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證16411)，行使價284.44元，2024年4月到期，實際槓桿4倍。

科技股個別發展，阿里巴巴09988)股價回落至20天線，在約83元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證16412)，行使價90.05元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

羅兵咸永道發表IPO市場回顧及展望，指出受到通脹、利率趨升及地緣政治等不利因素影響，預料期內香港市場集資額將按年下降14%至約170億元，暫於全球交易所中排名第六。港交所00388)表現靠穩，連日於約308元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證16228)，行使價388.2元，今年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，2024年5月到期，實際槓桿6倍。

內地多家國有銀行下調存款利率，分析指此次再度下調人民幣存款掛牌利率，預計將利於緩解銀行淨息差不斷收窄的壓力，進而利於金融系統穩定。內銀股普遍靠穩，建設銀行00939)續沿100天線整固，在約5.13元水平徘徊。如看好建行，可留意建行認購證16781)，行使價6.25元，2024年2月到期，實際槓桿10倍。如看淡建行，可留意建行熊證63073)，收回價5.75元，2024年4月到期，實際槓桿5倍。

美聯儲6月加息預期升温，國際銀行股普遍向好，匯豐00005)股價一度重越60元關口，高見60.2元，創近年來新高。如看好匯豐，可留意匯豐認購證16404)，行使價64.44元，今年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證13901)，行使價51元，今年9月到期，實際槓桿12倍。

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