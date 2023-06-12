朱紅：恒指20天線之上整固，留意恒指牛66197/熊64239

如看好恒指，可留意恒指牛證66197)，收回價19000點，今年12月到期，實際槓桿36倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64239)，收回價19900點，今年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿10倍。

中國移動00941)與重慶市政府簽署戰略合作協議，將進一步加大在渝投入，加快建設5G、算力網絡、物聯網平台等數字基礎設施，助推成渝地區雙城經濟圈建設。中移動股價向好，升越50天線高見65.8元。如看好中移動，可留意中移認購證17249)，行使價73.05元，2024年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡中移動，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿13倍。

科技股個別發展，騰訊00700)走勢反覆，升至340元後遇沽壓，午後回落至約335元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證16411)，行使價284.44元，2024年4月到期，實際槓桿4倍。

國家金融監督管理總局發布調整城鄉居民大病保險名單，調整後的保險公司總公司大病保險名單共有22家保險企業入圍，4家被剔出。內險股個別發展，中國平安02318)升至50天線，在約53.5元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，內地相關監管部門已原則上同意人民幣計價股票於港股南向通交易，內地投資者日後可以直接以人民幣購買相關股票，節省換匯成本，相信措施將令更多人民幣流到離岸市場。港交所00388)股價續於20天線之上整固，在約309元水平窄幅徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證16228)，行使價388.2元，今年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，2024年5月到期，實際槓桿6倍。

據報商務部要求各地就新車銷售、二手車交易、報廢更新、以舊換新、汽車後市場等內容開展「百城聯動」汽車展銷活動，全鏈條全過程促進汽車消費。汽車股普遍上升，吉利汽車00175)一度升越50天線，高見9.7元。如看好吉利，可留意吉利認購證16413)，行使價11元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡吉利，可留意吉利認沽證11939)，行使價7.79元，今年9月到期，實際槓桿6倍。

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