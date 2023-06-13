朱紅：恒指續窄幅整固，留意恒指牛66191/熊63869

如看好恒指，可留意恒指牛證66191)，收回價18800點，今年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63869)，收回價19800點，今年12月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿11倍。

據報道騰訊00700)旗下騰訊SSV數字文化實驗室、騰訊PCG ARC Lab與四川省文物考古研究院合作成立聯合團隊，利用騰訊AI智能計算分析、計算機視覺等技術，基於專業文獻，開始首個試點文物模擬拼接工作。騰訊股價變動不大，續於約339元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證16411)，行使價284.44元，2024年4月到期，實際槓桿5倍。

海南省市場監督管理局與餓了麼及美團03690)旗下公司在簽訂政企共治合作協議，要求兩家平台發揮行業頭部企業模範作用，引導海南品牌電子商務化，促進海南數字經濟和實體經濟深度融合，強化政企聯動互助。美團股價變動不大，續於約127元水平好淡爭持。如看好美團，可留意美團認購證16006)，行使價170.1元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證16274)，行使價99.95元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

中汽協公布，5月中國汽車出口持續快速增長，出口38.9萬輛，環比增長3.4%，同比增長58.7%，當中新能源汽車5月出口10.8萬輛，環比增長7.9%，同比增長1.5倍。新能源汽車板塊普遍造好，比亞迪01211)再創近月新高，升至約255元整固。如看好比迪，可留意比迪認購證14462)，行使價288.88元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證16276)，行使價195.18元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

財政司司長陳茂波表示，即將推出的「港幣-人民幣雙櫃台模式」證券交易將促進離岸人民幣在國際市場的更高效流動，並指將來國際上對使用人民幣的各種需求只會不斷增加，深化「互聯互通」機制將讓香港在人民幣國際化中貢獻國家的發展。港交所00388)表現靠穩，連日於約309元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，2024年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意港交認購證16228)，行使價388.2元，今年12月到期，實際槓桿9倍。

中國移動00941)公布2023年至2024年5G無線主設備集中採購項目的中標結果，華為在所有項目中的中標份額超過50%，其餘中標者包括中興通訊、愛立信、諾基亞貝爾、大唐移動等。中移動股價回吐，回落至50天線約64元水平徘徊。如看好中移動，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，2023年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移動，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿11倍。

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