朱紅：恒指連日造好，留意恒指牛66197/熊63872

如看好恒指，可留意恒指牛證66197)，收回價19000點，今年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63872)，收回價20000點，今年12月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿11倍。

據報阿根廷球星美斯將於淘寶直播間亮相，為此次美斯中國行中唯一與粉絲互動的機會，淘寶直播為唯一獨家平台。阿里巴巴09988)表現造好，股價升至50天線約86元水平靠穩。如看好阿里，可留意阿里認購證17162)，行使價92元，今年11月到期，實際槓杆5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓杆5倍。

科技股普遍向好，騰訊00700)創超過一個月新高，曾高見348.4元，為近兩個月以來股價首次重越50天線。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證16411)，行使價284.44元，2024年4月到期，實際槓桿5倍。

中國移動00941)發布「九州」算力光網目標網架構白皮書，為產業數字化轉型、政府和企業數智化、家庭和個人數字消費升級提供助力、為數字經濟發展貢獻力量。中移動表現靠穩，續沿50天線約64元水平整固。如看好中移動，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，2023年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移動，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿11倍。

比亞迪01211)執行副總裁李柯表示，美國削減通脹法案拉高當地消費者購買電動車成本，比亞迪現時傾向專注拓展墨西哥、智利和泰國等市場，目前美國市場不在業務拓展的考慮範圍之內。比亞迪表現造好，曾高見258.4元，再創近月新高。如看好比迪，可留意比迪認購證14462)，行使價288.88元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證16276)，行使價195.18元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

據內媒報道，繼國有大行及股份制銀行調降存款利率後，部分城商行也將跟進下調掛牌利率。內銀股個別發展，建設銀行00939)股價續沿100天線整固，在約5.1元水平徘徊。如看好建行，可留意建行認購證16007)，行使價5.55元，2024年1月到期，實際槓桿10倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。