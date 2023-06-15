朱紅：恒指反覆偏軟，留意恒指牛66197/熊64239

如看好恒指，可留意恒指牛證66197)，收回價19000點，今年12月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64239)，收回價19900點，今年12月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿11倍。

科技股走勢反覆，騰訊00700)早段升至353.4元後高位見阻力，升幅收窄至345元水平整固，續於50天線附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17740)，行使價375.2元，今年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15588)，行使價322.22元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

中國移動00941)表示，ChatGPT標誌著生成式通用人工智能時代加速到來，可能會引發人類生產方式、生活方式、工作方式巨大的變化，公司在人工智能、算力網絡、數據要素相關領域已有佈局。中移動表現靠穩，續沿20天線約63.3元水平整固。如看好中移動，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，2023年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移動，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿10倍。

匯豐00005)美國行政總裁Michael Roberts表示，該行在美國、香港及以色列建立科技和醫療業銀行家團隊後，正尋求成為服務全球創投基金與初創企業的行業領頭羊，並指匯控已經準備好有能力為這些企業提供創新服務。匯豐股價連日於10天線之上整固，在約60元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證16404)，行使價64.44元，今年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證13901)，行使價51元，今年9月到期，實際槓桿13倍。

據內媒報道，比亞迪01211)將在法國市場推出5款電動車，公司希望在今年年底前與合作伙伴在法國開設15至20個銷售點，最終目標是在法國建立100個銷售門店。比亞迪股價連日造好，曾高見261.6元，再創近月新高。如看好比迪，可留意比迪認購證14462)，行使價288.88元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證16276)，行使價195.18元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

美團03690)表現偏軟，股價於50天線約130元水平遇沽壓，輕微回落至127元水平徘徊。如看好美團，可留意美團認購證16006)，行使價170.1元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證16274)，行使價99.95元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

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