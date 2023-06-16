朱紅：恒指造好升越50天線，留意恒指購17084/沽17048

如看好恒指，可留意恒指牛證66197)，收回價19000點，今年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63417)，收回價20300點，今年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿7倍。

中國平安02318)公佈，首五個月原保險合同保費收入約3866.7億元人民幣，按年升6.2%。平安股價造好，唯仍受制於50天線，在約52元水平靠穩。如看好平安，可留意平安認購證16005)，行使價59.88元，今年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

美聯儲維持利率不變，是一年多以來連續10次加息後首次暫停加息，匯豐銀行宣佈，維持最優惠利率5.75厘不變。匯控00005)股價持續向好，創近年新高曾高見60.3元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證16404)，行使價64.44元，今年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證13901)，行使價51元，今年9月到期，實際槓桿13倍。

比亞迪01211)表示，中國經濟基本面長期向好的趨勢不變，集團將持續推出更多更具競爭力的產品，以消費者需求為導向，不斷提升服務質量，助力中國自主品牌引領全球新能源汽車浪潮。比亞迪股價連日造好，曾高見270.2元，創近9個月新高。如看好比迪，可留意比迪認牛證66580)，收回價234元，今年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證63880)，收回價285元，2024年3月到期，實際槓桿12倍。

騰訊00700)與三星堆博物館簽署戰略合作協議，雙方將在智慧博物館、數字文博、內容營銷等方面全方位展開合作，推動「科技+文博」深度融合，協助三星堆打造成為國際一流數字文博項目。騰訊表現向好，升至100天線約354元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17740)，行使價375.2元，今年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15588)，行使價322.22元，今年12月到期，實際槓桿6倍。

科技股普遍向好，阿里巴巴09988)升越50天線，曾高見89.15元，接近月內高位。如看好阿里，可留意阿里認購證17162)，行使價92元，今年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

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