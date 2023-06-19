朱紅：恒指升抵兩萬點關口，留意恒指購17084/沽17048

如看好恒指，可留意恒指牛證66197)，收回價19000點，今年12月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63418)，收回價20500點，今年12月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿8倍。

《人民日報》評論文章指出，人工智慧是新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，加快發展新一代人工智慧是事關中國能否抓住新一輪科技革命和產業變革機遇的戰略問題。科技股普遍上升，騰訊00700)股價向好，曾高見364.4元，創近兩個月新高。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15588)，行使價322.22元，今年12月到期，實際槓桿6倍。

據報阿里巴巴09988)集團總裁Michael Evans表示，公司將專注於在中國以外建立當地業務，其中以歐洲為首要任務。阿里股價造好，升越100天線高見92.7元，創接近兩個月新高。如看好阿里，可留意阿里認購證17049)，行使價100.1元，2024年3月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿6倍。

港交所00388)將於週一19日)推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」及雙櫃台莊家機制，行政總裁歐冠昇表示，對市場的實力非常有信心，認為當中具有龐大的市場機遇。港交所連日造好，升至50天線約319元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，2024年5月到期，實際槓桿6倍。

據報道，內地或會推出重大措施提振經濟，包括可能新增基礎設施支出、以及發行特別國債等，並指有關計劃最早可能在未來幾日內發布。中港股市向好，內險股普遍上升，中國平安02318)升至100天線，在約53元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證16005)，行使價59.88元，今年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿4倍。

發改委發言人表示，將加緊制定出台關於恢復和擴大消費的政策，持續改善消費環境，釋放服務消費的潛力。汽車股表現靠穩，吉利汽車00175)股價變動不大，續於約9.9元水平徘徊。如看好吉利，可留意吉利認購證16413)，行使價11元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。