朱紅：恒指受壓向下，留意恒指牛66854/熊61056

如看好恒指，可留意恒指牛證66197)，收回價19000點，今年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62911)，收回價20200點，今年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿13倍。

國家互聯網信息辦公室發布境內深度合成服務算法備案信息，文件顯示，騰訊（00700）雲人臉融合算法等，共41項算法已備案。騰訊股價連跌兩日，如看好騰訊，可留意騰訊認購證17740)，行使價375.2元，今年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15588)，行使價322.22元，今年12月到期，實際槓桿6倍。

阿里巴巴09988)宣布，於2023年9月10日起，集團執行副主席蔡崇信，將接替張勇出任公司主席。阿里股價跌1.5%至88.35元，如看好阿里，可留意阿里認購證17162)，行使價92元，今年11月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證66845)，收回價81.2元，今年11月到期，實際槓桿8倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里熊證61058)，收回價95.5元，2024年3月到期，實際槓桿14倍。

中國平安02318)宣布，公司H股股票增設人民幣櫃台於6月19日生效，人民幣櫃台股份簡稱「中國平安-R」股份代號：82318)，成為首批參與「港幣-人民幣雙櫃台模式」的H股上市公司股票之一。平保股價連跌兩日至50元邊緣。如看好平安，可留意平安認購證16005)，行使價59.88元，今年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

中國電力企業聯合會14日公布，5月有26個省份全社會用電量實現正增長，其中12省增速超過10%，最高為上海達33%。華能（00902）股價跌至近月低位的4.47元後，有資金流入華能的認購證，如看好華能，可留意華能認購證13562)，行使價5.88元，今年9月到期，實際槓桿8倍。

馬威中國資本市場組合夥人鄧浩然表示，港交所00388)推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」，讓投資者以港元及人民幣買賣合資格股票證券,市場對新模式的反應積極。港交所股價連跌兩日至300元附近整固，如看好港交所，可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，2024年5月到期，實際槓桿7倍。

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