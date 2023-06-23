朱紅：恒指連日回吐，留意恒指牛65773/熊62911

如看好恒指，可留意恒指牛證65773)，收回價18600點，今年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62911)，收回價20200點，今年12月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿7倍。

中港股市偏軟，內險股普遍下跌，中國平安02318)曾失守50天線，低見49.85元，其後沿50元關口附近窄幅整固。如看好平安，可留意平安認購證16005)，行使價59.88元，今年11月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

財政部、工信部等聯合發布公告，內地新能源汽車車輛購置稅減免政策延續，以支持和鼓勵大眾消費 。新能源汽車板塊普遍上升，比亞迪01211)走勢反覆，早段逆市升至267元後遇沽壓，其後回落至約262元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪牛證66580)，收回價234元，今年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證63880)，收回價285元，2024年3月到期，實際槓桿11倍。

阿里巴巴09988)公布高層人事變動，張勇退任集團主席兼CEO，將由副主席蔡崇信接任集團主席、淘天集團董事長吳泳銘則接任CEO。阿里表現偏軟，連跌3日至50天線約85元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證17162)，行使價92元，今年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

Sensor Tower數據顯示，5月騰訊00700)王者榮耀在全球App Store和Google Play吸金2.37億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍，其間遊戲推出新版本，使得5月成為今年第二高收入月份。騰訊股價偏軟，跌至50天線約340元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15588)，行使價322.22元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

港交所00388)周一19日)推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」及雙櫃台莊家機制，券商分析指雙櫃台模式潛力顯著，長遠有助增加港股流動性。港交所高位回落，在20天線約304元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，2024年5月到期，實際槓桿7倍。

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