朱紅：恒指偏軟跌穿萬九點，留意恒指牛65772/熊67341

如看好恒指，可留意恒指牛證65772)，收回價18400點，今年12月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿22倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67341)，收回價19800點，今年12月到期，實際槓桿18倍。或可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿7倍。

國家新聞出版署發布6月國產網絡遊戲審批信息，共89款遊戲獲批，當中包括騰訊00700)的《星之破曉》以及網易09999)旗下《燕雲十六聲》等。騰訊股價偏軟，連跌4日曾低見333元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15588)，行使價322.22元，今年12月到期，實際槓桿6倍。

中國移動00941)公佈，移動業務於5月按月淨增客戶32.5萬戶，客戶總數約9.83億戶，5G套餐客戶數約7.07億戶，按月淨增約814.6萬戶。中移動表現受壓，失守20天線曾低見62元。如看好中移，可留意中移認購證17249)，行使價73.05元，2024年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿6倍。

港交所00388)位於紐約辦事處正式開幕，行政總裁歐冠昇表示，紐約辦事處將更緊密連接香港與紐約兩個重要的國際金融中心，進一步將國際資本與亞洲的商機連接起來，鞏固香港作為東西方超級聯繫人的地位。港交所表現靠穩，在約300元關口徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，2024年5月到期，實際槓桿7倍。

內地股市假期休市，周五23日)內險股普遍靠穩，中國平安02318)續於50元關口附近窄幅爭持。如看好平安，可留意平安認購證16005)，行使價59.88元，今年11月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

汽車股普遍下跌，吉利汽車00175)股價持續回吐，失守20天線曾低見9.16元。如看好吉利，可留意吉利認購證17254)，行使價12元，2024年5月到期，實際槓桿4倍。或可留意吉利牛證63071)，收回價8.68元，今年9月到期，實際槓槓9倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。