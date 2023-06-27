朱紅：騰訊連日偏軟，留認騰訊購17050/沽17494

如看好恒指，可留意恒指牛證65266)，收回價18200點，今年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67341)，收回價19800點，今年12月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿7倍。

《人民日報》發表文章指出，通用人工智能可處理海量數據，生成近似原作的產品，將在知識產權保護、個人隱私保護、打擊虛假信息等方面帶來新的挑戰，惟人工智能不斷進化，會帶來一定風險。科技股走勢各異，騰訊00700)連日偏軟，股價連跌5日，跌穿20天線低見330.2元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17494)，行使價240元，2024年3月到期，實際槓桿5倍。

據報道，阿里巴巴09988)旗下零售平台盒馬鮮生最快未來兩周申請分拆上市，預計最快11月中旬IPO，實際上市時間表視乎市況而定。阿里股價變動不大，續於20天線約83.6元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證17162)，行使價92元，今年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

中港股市偏軟，內險股普遍下跌，中國平安02318)股價連跌5日，連日徘徊於50元之下。如看好平安，可留意平安認購證16005)，行使價59.88元，今年11月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

據外媒報道，匯豐控股00005)將於2027年遷離金絲雀碼頭總部，搬至聖保羅附近的原英國電信集團總部，匯控則不評論有關消息。匯控股價變動不大，續沿20天線約59.6元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證17085)，行使價69.88元，2024年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證13901)，行使價51元，今年9月到期，實際槓桿13倍。

據報道，小米01810)旗下公司近日入股投資通訊芯片公司深圳智微電子，小米股價逆市造好，曾反彈逾6%高見10.6元，其後在約10,5元水平整固。如看好小米，可留意小米牛證66848)，收回價9.78元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡小米，可留意小米熊證64765)，收回價11.5元，今年12月到期，實際槓桿7倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。