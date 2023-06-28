朱紅：恒指反彈至20天線，留意恒指牛65773/熊67341

如看好恒指，可留意恒指牛證65773)，收回價18600點，今年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67341)，收回價19800點，今年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿7倍。

據媒體報道，阿里巴巴09988)旗下菜鳥及盒馬最快於第三季向港交所遞交上市申請，當中菜鳥目標估值約150億至200億美元，盒馬目標估值40億至50億美元。阿里表現向好，升越50天線在約85.5元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證17162)，行使價92元，今年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

據報道，騰訊雲首次對外完整披露自研星脈高性能計算網絡，具備業界最高的3.2T通信帶寬，能提升40%的GPU利用率，節省模型訓練成本，為AI大模型帶來10倍通信性能提升。騰訊00700)表現向好，重越50天線升至342元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17494)，行使價240元，2024年3月到期，實際槓桿6倍。

證監會行政總裁梁鳳儀指出，互聯互通機制仍有巨大發展潛力，證監正致力加強互聯互通機制，目前研究在機制內引入大宗交易及其他交易方式，藉此提高效能。港交所00388)表現向好，重上300元關口，在約303元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，2024年5月到期，實際槓桿7倍。

聯交所股權資料顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡於上周一19日)減持比亞迪01211)253.25萬股H股，套現6.76億元，減持後巴郡的持股量由9.21%進一步降至8.98%。比亞迪股價逆市下跌，回落至20天線約252元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪牛證66580)，收回價234元，今年11月到期，實際槓桿10倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證63880)，收回價285元，2024年3月到期，實際槓桿7倍。

據報道，中國移動00941)表示，集團將持續提升算力規模，當中包括大力推進算力資源建設，力爭至2025年算力規模超過2,000億億次/秒，到明年中國移動超大規模智算中心將投產。中移動表現向好，升至10天線約63.8元水平整固。如看好中移，可留意中移認購證17249)，行使價73.05元，2024年4月到期，實際槓桿8倍。

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