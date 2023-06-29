朱紅：美團App功能擴充，留意美團牛66849/熊59715

如看好恒指，可留意恒指牛證65773)，收回價18600點，今年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67576)，收回價19600點，今年12月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿7倍。

據報道，美團03690)手機App已推出小說書城、短劇等服務，用戶亦可在App內玩大熱手遊《原神》，近期美團也在抖音內投放遊戲廣告，或將為美團遊戲打開新局面。美團表現逆市向好，續於20天線約126元水平整固。如看好美團，可留意美團認購證17253)，行使價138.08元，今年11月到期，實際槓桿5倍。或可留意美團牛證66849)，收回價121元，今年11月到期，實際槓桿11倍。如看淡美團，可留意美團熊證59715)，收回價143元，2024年2月到期，實際槓桿7倍。

據報騰訊00700)大股東Prosus和Naspers公佈，已獲得監管批准兩家公司將解除現有交叉持股架構，隨著解除交叉持股架構，公司可繼續推行回購計劃，而Prosus的回購計劃則不受影響。騰訊股價偏軟，續受制於20天線，在約337元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿6倍。

中國平安02318)旗下平安銀行按與包頭鋼鐵集團簽訂1.8億元人民幣碳減排項目轉型融資協議發放首批貸款，涉資1300萬元，後續將根據項目進度分批放款。平安股價靠穩，續於約50元水平好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證11232)，行使價62元，今年10月到期，實際槓桿11倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

內銀股普遍向好，建設銀行0939)曾升至100天線高見5.12元，其後在約5.09元水平整固。如看好建行，可留意建行認購證16007)，行使價5.55元，2024年1月到期，實際槓桿11倍。工商銀行01398)表現靠穩，續於10天線約4.16元水平徘徊。如看好工行，可留意工行認購證16235)，行使價4.61元，今年12月到期，實際槓桿12倍。

市場關注美聯儲加息步伐，地產股普遍靠穩，領展00823)股價略為反彈，在約44.2元水平徘徊。如看好領展，可留意領展認購證17534)，行使價48.88元，今年12月到期，實際槓桿9倍。

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