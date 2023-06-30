朱紅：恒指萬九點關口徘徊，留意恒指牛65772/熊67577

如看好恒指，可留意恒指牛證65772)，收回價18400點，今年12月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67577)，收回價19400點，今年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿7倍。

騰訊00700)等多家遊戲廠商發布暑期未成年人遊戲限玩的通知，未成年用戶只可以在7月1日至8月31日期間的每周五、六、日晚20點至21點之間登錄體驗遊戲，騰訊遊戲表示，將採用人臉識別驗證進行攔截，判定疑似未成年帳號。騰訊股價偏軟，略為回落至約333元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿6倍。

據媒體報道，螞蟻集團可能會尋求一個合作夥伴來向泰國央行申請虛擬銀行牌照。阿里巴巴09988)股價於50天線受壓，回落至紉81.7元好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證17162)，行使價92元，今年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

美團APP推出泛文娛及遊戲服務，搭建泛娛樂生態，目前已提供小說、短劇等內容，用戶亦可在APP上瀏覽遊戲廣告及試玩遊戲。美團03690)股價受制於20天線，回落至約124元水平整固。如看好美團，可留意美團認購證17253)，行使價138.08元，今年11月到期，實際槓桿5倍。或可留意美團牛證65782)，收回價111元，今年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡美團，可留意美團熊證59715)，收回價143元，2024年2月到期，實際槓桿6倍。

港交所00388)宣布，計劃於10月啟用全新的首次公開招股結算平台FINI，將新股定價與股份開始交易之間的時間由五個營業日T+5)大幅縮短至兩個營業日T+2)。港交所表現持續偏軟，仍受制於300元關口，在約298元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，2024年5月到期，實際槓桿7倍。

芯片股份個別發展，中芯國際00981)走勢反覆，早段升至21元後遍沽壓，回落至約20.3元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證15980)，行使價31元，今年11月到期，實際槓桿5倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。