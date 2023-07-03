朱紅：吉利逆市向好，留意吉利購16413

如看好恒指，可留意恒指牛證65772)，收回價18400點，今年12月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67577)，收回價19400點，今年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿7倍。

TrendForce研究指出，中國汽車品牌正積極向海外擴張，新能源車是未來市場擴張重點，預計中國品牌在西歐新能源車市場的市佔率有望在2023年達到9%。汽車股普遍向好，吉利汽車00175)逆市上升，升至10天線約9.57元水平整固。如看好吉利，可留意吉利認購證16413)，行使價11元，今年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意吉利牛證63071)，收回價8.68元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

騰訊遊戲表示，整個暑假兩個月未成年人只能玩26個小時遊戲，並採用人臉識別驗證等技術手段判定疑似未成年帳號。騰訊00700)表現靠穩，續於50天線之下，在約331元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17740)，行使價375.2元，今年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿6倍。

阿里巴巴09988)旗下新零售公司盒馬宣布，在北京、上海、廣州等全國8個城市，將有12家新店同時開始全面營業，其中7家新門店升級，商品種類將更豐富、配送範圍更廣，以更有效迎合消費者需求。阿里股價連日偏軟，連跌3日跌至81元水平好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證17162)，行使價92元，今年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

北京證券交易所與香港交易所00388)簽署合作備忘錄，京港兩所將推出「北+H」兩地上市安排，以便利更多企業借助兩地市場加速發展。港交所股價續受制於300元關口，回落至約295元水平徘徊。如看好港交，可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，2024年5月到期，實際槓桿7倍。

中國移動00941)發佈6G公共試驗驗證平台，將為產業合作伙伴提供開放的、場景化的聯合研發和試驗環境，降低6G關鍵技術研發門檻，助力形成全球統一6G標準。中移動表現造好，重越50天線，高見64.7元。如看好中移，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，今年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡中移，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿11倍。

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