朱紅：汽車股普遍上升，留意吉利購16413

如看好恒指，可留意恒指牛證67948)，收回價18800點，今年12月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67341)，收回價19800點，今年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿8倍。

騰訊00700)、網易09999)及米哈遊等國內遊戲廠商集體發布暑期未成年人遊戲限玩通知，未成年用戶只可以在7至8月期間的每周五、六、日晚20點至21點之間登錄體驗遊戲。騰訊股價反彈，重越50天線升至338元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿7倍。

吉利汽車00175)宣布，集團旗下高端智能電動汽車公司極氪今年6月交付汽車共10,620輛，按年增加約147%。吉利表現造好，曾升逾5%重逾10元關口高見10.08元。如看好吉利，可留意吉利認購證16413)，行使價11元，今年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意吉利牛證63071)，收回價8.68元，今年9月到期，實際槓桿5倍。

比亞迪01211)公布，6月新能源汽車銷量約25.3萬輛，同比升88.8%，當中6月海外銷售新能源乘用車合計1.05萬輛，今年上半年汽車銷量約125.56萬輛，升94.25%。比亞迪股價向好，升逾10天及20天線，曾高見259.8元。如看好比迪，可留意比迪牛證66580)，收回價234元，今年11月到期，實際槓桿8倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證63880)，收回價285元，2024年3月到期，實際槓桿9倍。

美團03690)公布，收購聯合始創人王慧文的「光年之外」全部股權，總代價包括現金約2.34億美元，集團指通過收購事項獲得領先的AGI技術及人才，有機會加強在人工智能行業中的競爭力。美團股價反彈，升至126元水平整固。如看好美團，可留意美團認購證17253)，行使價138.08元，今年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證16274)，行使價99.95元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

小米及騰訊有份投資的自動駕駛計算芯片開發商黑芝麻智能科技提交上市申請，成為港交所00388)於今年3月底推出上市新規第18C章，容許特專科技初企申請上市以來，首家循第18C章申請的企業。港交所股價止跌反彈，重上300元關口，曾高見303.8元。如看好港交，可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，2024年5月到期，實際槓桿7倍。

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