朱紅：恆指持續反彈，留意恒指牛68086/熊67340

如看好恒指，可留意恒指牛證68086)，收回價18900點，今年12月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67340)，收回價20000點，今年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿7倍。

國家金融監督管理總局近日發布的數據顯示，截至今年5月保險資金運用餘額達到26.35萬億元人民幣，較去年末增長5.18%，其中債券投資11.32萬億元，佔比42.95%，接近2013年高點。內險股個別發展，中國平安02318)表現靠穩，續於20天線之上約51.8元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證16005)，行使價59.88元，今年11月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿4倍。

據外電報道，匯豐00005)正就從瑞信挖角一隊中東高級財富管理團隊進行深入談判，希望藉以擴大在海灣地區的業務。匯豐股連連日向好，曾升至62.45元，再創近年新高。如看好匯豐，可留意匯豐認購證17085)，行使價69.88元，2024年3月到期，實際槓桿9倍。或可留意匯豐認購證14465)，行使價76.88元，2024年1月到期，實際槓桿13倍。

據報道，Meta可能會與騰訊00700)進行合作，騰訊或會在內地獨家銷售Meta的虛擬實境頭盔，包括即將推出的最新款式，同時為內部研發的虛擬實境遊戲提供應用設備。騰訊股價變動不大，續於10天線約338元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17740)，行使價375.2元，今年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿7倍。

據媒體報道，工商銀行01398)和建設銀行00939)等大型國有銀行正向地方政府融資平台LGFV)提供25年的超長期貸款，部分貸款甚至在前四年暫免支付本金和利息，以避免在境外債市場出現信用緊縮的狀況。內銀股走勢反覆，工行早段升至4.27元後遇沽壓，回落至約4.18元水平徘徊。如看好工行，可留意工行認購證16235)，行使價4.61元，今年12月到期，實際槓桿12倍。

比亞迪01211)旗下全新個性化品牌方程豹汽車宣布，首款車型定名為「豹5」，據悉「豹5」價格將在人民幣40萬元至60萬元之間，今年年內開啟交付。比亞迪表現連日向好，升至265元水平整固。如看好比迪，可留意比迪牛證66580)，收回價234元，今年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證63880)，收回價285元，2024年3月到期，實際槓桿10倍。

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