朱紅：恒指於20天線受壓，留意恒指牛68161/熊67576

如看好恒指，可留意恒指牛證68161)，收回價18700點，今年12月到期，實際槓桿39倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67576)，收回價19600點，今年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿7倍。

財經事務及庫務局局長許正宇指出，為提升股票市場的交投和競爭力，政府聯同金融監管機構和港交所00388)持續推動市場的創新和發展，並正構思改革GEM以為相關企業提供更有效的融資平台。港交所股價於10天線受壓，跌至298元水平好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，2024年5月到期，實際槓桿7倍。

騰訊雲宣布與印尼最大規模數碼銀行Allo Bank合作，提升當地的數碼銀行服務。騰訊（00700）股價偏軟，回落至50天線約336元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17740)，行使價375.2元，今年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，2024年5月到期，實際槓桿4倍。

據內媒報道，阿里大文娛否認早前有報道指，優酷及土豆有可能將注入阿里影業。阿里巴巴09988)股價偏軟，回落至82.5元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里牛證65783)，收回價77.5元，今年11月到期，實際槓桿11倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61058)，收回價95.5元，2024年3月到期，實際槓桿6倍。

據報，英國萊斯銀行、匯豐銀行、巴克萊銀行等高層本周將與監管機構舉行會議，議程將包括儲蓄市場以及銀行如何與客戶溝通，據悉監管機構表示銀行將加息傳遞到存戶方面動作太慢。匯豐00005)股價續於高位徘徊，在約61.8元附近整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證17085)，行使價69.88元，2024年3月到期，實際槓桿10倍。或可留意匯豐認購證14465)，行使價76.88元，2024年1月到期，實際槓桿13倍。

比亞迪01211)表示，正在與智利政府及有關公司就新的提鋰技術進行談判，而公司在巴西亦有一個小型獨立開採項目。另將於巴西投放逾48.36億港元資金，建立包括三座新工廠的綜合工業建築物，以提升當地生產能力。比亞迪表現偏軟，略為回落至約262元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪牛證66580)，收回價234元，今年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證63880)，收回價285元，2024年3月到期，實際槓桿10倍。

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