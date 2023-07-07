朱紅：恒指創一個月新低，留意恒指牛65423/熊67576

如看好恒指，可留意恒指牛證65423)，收回價18000點，今年12月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67576)，收回價19600點，今年12月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿13倍。

工信部表示將從五方面推進中國人工智能產業發展，包括加快制定產業政策、完善行業生態、深化國際合作等。科技股普遍下跌，騰訊00700)曾低見325.4元，創月內新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17740)，行使價375.2元，今年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證16411)，行使價284.44元，2024年4月到期，實際槓桿5倍。

平安產險與美團推出「美團生意保」，首期主要面向餐飲業，可同時提供店鋪財產保障、人身意外保障、第三者責任險等多項服務。中國平安02318)股價下跌，失守10天線，曾低見49.3元。如看好平安，可留意平安認購證16005)，行使價59.88元，今年11月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

中國人工智能初創企業第四範式已完成在香港首次公開發行IPO)的程序性工作，成為自今年上市新規生效以來獲得中國證券監管機構批准的少數公司之一。港交所00388)表現偏軟，曾跌至287元，創月內新低。如看好港交，可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，2024年5月到期，實際槓桿7倍。

中國汽車工業協會與吉利、長城、比亞迪、特斯拉企業高層聯合簽署《汽車行業維護公平市場秩序承諾書》，承諾維持公平競爭並避免異常定價，分析指或意味著車廠之間的減價戰可能會結束。汽車股個別發展，比亞迪01211)逆市靠穩，續於262元水平窄幅爭持。如看好比迪，可留意比迪牛證66580)，收回價234元，今年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證63880)，收回價285元，2024年3月到期，實際槓桿10倍。

據外電報道，包括國有大行和股份制銀行在內的至少九家中資銀行，進一步下調大型企業客戶的美元存款利率上限，包括活期存款在內的各期限美元存款利率，均不得高於美元擔保隔夜融資利率SOFR)水平。內銀股普遍下跌，建設銀行00939)股價除淨後跌逾3%，曾低見4.42元，創近月新低。如看好建行，可留意建行認購證16007)，行使價5.55元，2024年1月到期，實際槓桿10倍。如看淡建行，可留意建行熊證63073)，收回價5.75元，2024年4月到期，實際槓桿3倍。

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