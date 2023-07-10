朱紅：阿里逆市上升，留意阿里購17162/沽16234

如看好恒指，可留意恒指牛證65267)，收回價17800點，今年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，2024年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67576)，收回價19600點，今年12月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，2024年3月到期，實際槓桿6倍。

據外媒報道，內地可能快將宣布對螞蟻集團處以至少80億元人民幣的罰款，料人行將在未來數天披露罰款一事，或意味著集團逾兩年的整改結束。阿里巴巴09988)股價逆市向好，曾升逾6%高見86.7元。如看好阿里，可留意阿里認購證17162)，行使價92元，今年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿6倍。

據報道，美國審計官員最近數周開始對在紐約上市的中國公司進行新一輪審計檢查，據悉今次檢查的中國企業約有十多間，包括騰訊音樂、滴滴及網易等。科技股走勢各異，騰訊00700)表現反覆，早段低見320元後股價反彈，升至約328元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17252)，行使價433.33元，2024年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證16411)，行使價284.44元，2024年4月到期，實際槓桿5倍。

內地媒體報道，國家金融監管總局近日已就個人稅收遞延型商業養老保險試點與個人養老金銜接有關事項在業內徵求意見，擬開展稅延養老保險試點與個人養老金銜接工作。內險股普遍下跌，中國平安02318)續受制於50元關口，在約49元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證16005)，行使價59.88元，今年11月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

港交所00388)公布，6月證券市場每日平均成交額998億元，按月跌1.3%；今年首6個月平均每日成交金額1155億元，上半年有33家新上市公司，較去年同期的27家上升22%。港交所股價下跌，曾低見280.8元，創今年以來新低。如看好港交，可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，2024年5月到期，實際槓桿7倍。

中國移動00941)聯合中國誠通控股集團、上海浦東引領區母基金聯合發起的上海中移數字化轉型產業基金今日正式啟動，首期規模達100億元人民幣，助力上海「經濟、生活、治理」全方位數字化轉型。中國移動表現偏軟，跌至約63元水平徘徊。如看好中移動，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，今年12月到期，實際槓桿12倍。

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