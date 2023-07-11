朱紅：阿里連日上升，留意阿里購17162/沽16234

如看好恒指，可留意恒指牛證65423)，收回價18000點，今年12月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，2024年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67576)，收回價19600點，今年12月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，2024年3月到期，實際槓桿6倍。

中證監宣布，對阿里巴巴09988)旗下螞蟻集團等機構，合共罰款71.23億元人民幣，同時要求螞蟻集團關停「相互寶」業務。阿里股價連日上升，曾升越250天線高見89元。如看好阿里，可留意阿里認購證17162)，行使價92元，今年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)公布，旗下財付通支付科技已收到中國人民銀行通知，決定對財付通在中國內地提供支付服務方面過往監管不合規行為處以約29.9億元人民幣的罰款。騰訊表現靠穩，沿10天線約328元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17252)，行使價433.33元，2024年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證16411)，行使價284.44元，2024年4月到期，實際槓桿5倍。

人民銀行表示，針對以往執法檢查中發現的問題，公布對平安銀行、郵儲銀行和人保財險的行政處罰，其中平安銀行因違反賬戶管理規定等行為被沒收違法所得1,848.67元人民幣及罰款3,492.5萬元。中國平安02318)股價變動不大，在約48.8元水平好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證16005)，行使價59.88元，今年11月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

日前多家車企簽署維護公平競爭承諾書，當中承諾「不以非正常價格擾亂市場公平競爭秩序」，其後中汽協發聲明指出該條文有違《反壟斷法》精神，將從承諾書中刪除。汽車股個別發展，比亞迪01211)股價徘徊於10天線，在約255元水平整固。如看好比迪，可留意比迪牛證66580)，收回價234元，今年11月到期，實際槓桿9倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證63880)，收回價285元，2024年3月到期，實際槓桿8倍。

中國移動00941)據報亦將於近期發布人工智能大模型「九天」1+N，應用場景為政務和客服。中移動表現持續偏軟，回落至100天線約62.3元水平徘徊。如看好中移動，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，今年12月到期，實際槓桿13倍。

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