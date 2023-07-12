朱紅：恒指連日反彈，留意恒指牛65266/熊68611

如看好恒指，可留意恒指牛證65266)，收回價18200點，今年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，2024年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68611)，收回價19200點，24年3月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，2024年3月到期，實際槓桿6倍。

據報道，中國將推出生成人工智能審查制度，規定企業在發布生成式人工智能系統前需獲得許可，以便審查人工智能產生的信息。科技股普遍向好，騰訊00700)續沿10天線整固，在約333元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17252)，行使價433.33元，2024年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證16411)，行使價284.44元，2024年4月到期，實際槓桿6倍。

聯交所資料顯示，阿里巴巴09988)淘寶集團於上周四6日)出售5.57億股商湯股份，每股平均價1.82元，套現10.15億元，持股量由5.29%降至3.15%。阿里股價連升多日，續於250天線約88.5元附近爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證17162)，行使價92元，今年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿6倍。

中國人民銀行、國家金融監督管理總局發佈通知，對房地產“金融16條”中的部分政策進行延期，主要涉及房企存量融資展期、保交樓配套融資支持兩條政策，保持房地產融資合理適度，促進房地產市場平穩健康發展。 中港股市向好，內險股普遍上升，中國平安02318)升近50元關口，在約49.5元水平好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證16005)，行使價59.88元，今年11月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

乘聯會數據顯示，6月乘用車市場零售達到189.4萬輛，同比下降2.6%，新能源車市場零售66.5萬輛，同比增長25.2%，環比增長14.7%。 新能源汽車股普遍造好，比亞迪01211)升越20天線，在約264元水平整固。如看好比迪，可留意比迪牛證66580)，收回價234元，今年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證63880)，收回價285元，2024年3月到期，實際槓桿10倍。

港交所00388)行政總裁歐冠昇表示，過去十二個月互聯互通機制多次優化擴容，力度前所未有，並指世界需要更多互聯互通，認為互聯互通機制進一步促進中國與全球市場之間資本的雙向流動，並鞏固香港的國際金融中心地位。港交所股價續反彈，升至約286元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，24年5月到期，實際槓桿7倍。

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