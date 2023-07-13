朱紅：科技股普遍上升，留意騰訊購17252/沽16411

如看好恒指，可留意恒指牛證68606)，收回價18300點，24年3月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，2024年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68612)，收回價19400點，24年3月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，2024年3月到期，實際槓桿6倍。

據報國家發改委近日會同相關部門，深入調研了解平台企業發展情況，梳理一批典型投資案例，涉及調研企業包含騰訊00700)、阿里巴巴09988)和美團3690)等。下一步將會同有關部門持續推出平台企業典型投資案例，支持平台企業在引領發展、創造就業和國際競爭中發揮更加積極的作用。

科技股普遍向好，騰訊00700)連升3日升越50天線曾高見341元，其後於20天線遇沽壓，在約340元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證16411)，行使價284.44元，2024年4月到期，實際槓桿6倍。

阿里巴巴09988)股價連升4日，一度重上90元關口高見90.95元，其後在約89.6元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證17162)，行使價92元，今年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿6倍。

美團03690)表現向好，一度升越20天及50天線，曾升逾5%高見128.2元，其後升幅略為收窄，在約127元水平整固。如看好美團，可留意美團認購證15172)，行使價155元，今年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡美團，可留意美團認沽證16274)，行使價99.95元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

中港股市向好，內險股普遍上升，中國平安02318)曾升越20天線，高見50.8元。如看好平安，可留意平安認購證16005)，行使價59.88元，今年11月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿4倍。

吉利控股、吉利汽車00175)與雷諾集團簽署了一項約束性合資協議成立一家新公司，在全球範圍內研發、製造和供應混合動力總成和燃油動力總成。吉利股價變動不大，續於約9.7元水平徘徊。如看好吉利，可留意吉利認購證16413)，行使價11元，今年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意吉利牛證63071)，收回價8.68元，今年9月到期，實際槓桿6倍。

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