朱紅：恒指重越萬九點，留意恒指購17631/沽17632

如看好恒指，可留意恒指牛證68605)，收回價18500點，2024年3月到期，實際槓桿18倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，2024年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67341)，收回價19800點，今年12月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，2024年3月到期，實際槓桿6倍。

據報道，國務院總理李強主持召開平台企業座談會，聽取對更好促進平臺經濟規範健康持續發展的意見，並表示平台經濟大有可為。科技股普遍上升，騰訊00700)股價重越100天線，曾高見350.6元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17740)，行使價375.2元，今年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿7倍。

據內媒報道，淘寶天貓集團啟動了近年來最大的人力制度改革，涉及員工績效、層級體系等多個核心事項，據悉是次職級體系改革將在淘天集團率先落地實施，其他集團可以選擇跟進 。阿里巴巴09988)表現向好，股價連升5日，曾高見92.75元。如看好阿里，可留意阿里認購證17049)，行使價100.1元，2024年3月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15751)，行使價93元，今年11月到期，實際槓桿4倍。

內地6月新增人民幣貸款3.05萬億元人民幣，遠高於市場預期的2.32萬億元，創歷史同期新高，社融增量4.22萬億元亦大勝市場預期。內銀股普遍上升，建設銀行00939)表現靠穩，在約4.4元水平徘徊。如看好建行，可留意建行認購證18291)，行使價4.91元，今年12月到期，實際槓桿10倍。

國家科技部及全國工商聯近日在京舉行會商座談會，強化企業科技創新主體地位，培育發展壯大科技領軍企業，小米01810)、科大訊飛等六間民營企業負責人與會並提出建議。小米股價向好，重越100天線曾高見11.56元。如看好小米，可留意小米牛證68602)，收回價10.68元，2024年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡小米，可留意小米熊證60952)，收回價12.5元，今年9月到期，實際槓桿8倍。

電訊股普遍向好，中國移動00941)股價於100天線見支持，反彈至10天線約63.6元水平整固。如看好中移，可留意中移認購證17249)，行使價73.05元，2024年4月到期，實際槓桿9倍。或可留意中移牛證55084)，收回價58.88元，今年9月到期，實際槓桿13倍。

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