朱紅：恒指續靠穩，留意恒指牛68605/熊67340

如看好恒指，可留意恒指牛證68605)，收回價18500點，2024年3月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，2024年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67340)，收回價20000點，今年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，2024年3月到期，實際槓桿6倍。

國家網信辦等七部門聯合公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，8月15日起實施，提出國家堅持發展和安全並重、促進創新和依法治理相結合的原則，採取有效措施鼓勵生成式人工智能創新發展，明確了提供和使用生成式人工智能服務總體要求。科技股普遍上升，騰訊00700)表現靠穩，在約352元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17740)，行使價375.2元，今年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿7倍。

據報道，阿里巴巴09988)旗下外賣平台餓了麼簽訂中國首份外賣平台企業全網集體合同，覆蓋該平台全國1.1萬個配送站點、超過300萬餓了麼外賣送餐員。阿里表現反覆，曾高見95元後遇沽壓，回落至92.6元水平好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證17049)，行使價100.1元，2024年3月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15751)，行使價93元，今年11月到期，實際槓桿4倍。

美團03690)表現反覆，早段升至137.4元後股價回吐，在100天線約132元水平徘徊。如看好美團，可留意美團認購證15172)，行使價155元，今年10月到期，實際槓桿7倍。或可留意美團牛證68898)，收回價117元，今年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡美團，可留意美團熊證59715)，收回價143元，2024年2月到期，實際槓桿9倍。

中國平安02318)公布，今年上半年原保險合同保費收入約4598.48億元人民幣，同比增長約7.18%。平安股價靠穩，在約52.5元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證16005)，行使價59.88元，今年11月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿4倍。

國泰航空00293)公布，首六個月預計集團將錄得股東應佔綜合溢利約40億元至港幣45億元，而去年同期則錄得股東應佔虧損49.99億元，而6月份載客量為154.85萬人次，按年增加9.32倍。國泰表現向好，曾升逾6%高見8.63元，創近月新高。如看好國泰，可留意國泰認購證11610)，行使價9.89元，今年12月到期，實際槓桿6倍。

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