朱紅：騰訊回落至10天線，留意騰訊購17740/沽15978

如看好恒指，可留意恒指牛證68605)，收回價18500點，2024年3月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，2024年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67576)，收回價19600點，今年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，2024年3月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)南非大股東Naspers旗下Prosus行政總裁Bob van Dijk表示，會緩慢減持騰訊套現，預期一年只會減持2-3個百分點，至今年底在騰訊的持股量會下降至約24-25%，而Prosus現時持有騰訊約26%股權，市值折合超過8700億港元。騰訊股價受壓，曾跌逾5%低見335元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17740)，行使價375.2元，今年10月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿7倍。

比亞迪股份01211)上周五14日)發盈喜，集團預計今年首6個月淨利潤介乎105-117億元人民幣，按年升192.1-225.4%。比亞迪股價逆市向好，升至約265元水平整固。如看好比迪，可留意比迪牛證69116)，收回價249元，24年1月到期，實際槓桿11倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證63880)，收回價285元，24年3月到期，實際槓桿11倍。

中芯國際00981)公布新一輪高層人事變動，高永崗因工作調整，辭任公司董事長、執行董事，而副董事長、執行董事劉訓峰獲委任為公司董事長，即日生效。中芯表現偏軟，失守10天線跌至約19.62元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證15753)，行使價23元，24年1月到期，實際槓桿4倍。

據報道，由港交所00388)、證監會和金管局組成的工作小組，正在起草允許在颱風暴雨期間正常交易的計劃。港交所股價偏軟，失守20天線低見293.8元。如看好港交所，可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，24年5月到期，實際槓桿7倍。

人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾上周五14日)表示，支持和鼓勵商業銀行與借款人自主協商變更合同約定，或者是用新發放貸款置換原來的存量貸款。內銀股普遍偏軟，建設銀行00939)股價下跌，曾低見4.28元創近月新低。如看好建行，可留意建行認購證18291)，行使價4.91元，今年12月到期，實際槓桿11倍。

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