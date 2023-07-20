朱紅：恒指續於萬九點關口爭持，留意恒指牛68605/熊67576

如看好恒指，可留意恒指牛證68605)，收回價18500點，2024年3月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，2024年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67576)，收回價19600點，今年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，2024年3月到期，實際槓桿6倍。

阿里巴巴09988)旗下菜鳥表示，於日前在香港率先推出「次日達，晚到必賠」服務，從內地菜鳥集運倉發出的包裹，最晚第二天可送達香港的自提點或用戶手中。阿里股價逆市造好，重上90元關口，在約90.7元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證17162)，行使價92元，今年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15751)，行使價93元，今年11月到期，實際槓桿4倍。

微信旗下「門店快送」業務第二批城市服務陸續上線，除了此前試點的廣深2城，將在北京、上海、成都、重慶等12個城市提供服務，而且順豐同城已經接入微信門店快送城市服務，與微信共建本地生活服務新生態。騰訊股價持續偏軟，回落至50天線之下，在約332元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，24年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17494)，行使價240元，24年3月到期，實際槓桿6倍。

據外媒報道，中國晶片初創公司壁仞科技考慮最快今年在香港上市，預計最快未來數周提交上市申請，但暫時未知集資規模。港交所00388)表現靠穩，續沿20天線約296元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，24年5月到期，實際槓桿7倍。

工信部表示，下一步將堅持創新引領，推動5G演進和大力推動6G技術研究，開展技術試驗，深化交流合作，加快6G創新發展。電訊股表現靠穩，中國移動00941)續沿10天線整固，在約64.1元水平徘徊。如看好中移動，可留意中移認購證17249)，行使價73.05元，24年4月到期，實際槓桿9倍。

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