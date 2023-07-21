朱紅：恒指反覆靠穩，留意恒指牛68892/熊67576

如看好恒指，可留意恒指牛證68892)，收回價18400點，2024年3月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，2024年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67576)，收回價19600點，今年12月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，2024年3月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)公布，微信支付已完成對國際銀行卡用戶服務的全面升級，目前境外用戶使用微信支付綁定外卡後，可在境內包括餐飲、交通、酒旅、商超等領域大部分商戶使用移動支付，同時可使用掃碼與被掃碼、小程序支付等多種支付方式。騰訊表現反覆，早段曾升至241.8元後遇沽壓，回落至10天線之下在約333元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，24年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17494)，行使價240元，24年3月到期，實際槓桿6倍。

阿里巴巴09988)再向旗下東南亞電商平台Lazada注資逾8.45億美元，預計將用於加強扶持平台本地商家，以應對當地市場的激烈競爭。阿里股價靠穩，續於90元關口附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里牛證69115)，收回價84.8元，今年11月到期，實際槓桿12倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61058)，收回價95.5元，24年3月到期，實際槓桿14倍。

財政部近日明確新能源汽車車輛購置稅減免政策延長四年，即延長至2027年12月31日。新能源汽車股普遍向好，比亞迪01211)股價曾高見269.4元，創月內新高。如看好比迪，可留意比迪牛證69116)，收回價249元，24年1月到期，實際槓桿10倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證63880)，收回價285元，24年3月到期，實際槓桿11倍。

據中國半導體行業協會初步統計，2023年第一季中國集成電路產業銷售額約為2053.6億元人民幣，與去年同期基本持平。芯片股個別發展，中芯國際00981)股價變動不大，續於10天線之下約19.5元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證15753)，行使價23元，24年1月到期，實際槓桿4倍。

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