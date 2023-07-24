朱紅：銀行股普遍造好，留意匯控購17085

如看好恒指，可留意恒指牛證68605)，收回價18500點，24年3月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，2024年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67576)，收回價19600點，今年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，2024年3月到期，實際槓桿6倍。

匯控00005)宣布，將於8月1日召開董事會議，審議截至今年6月30日止六個月期間中期業績及會否派發2023年普通股第二次股息。匯控股價連日造好，曾高見64.4元，創2018年3月以來新高。如看好匯豐，可留意匯豐認購證17085)，行使價69.88元，24年3月到期，實際槓桿10倍。

阿里巴巴09988)旗下新零售公司盒馬，召開首屆盒馬村鄉村振興大會，期間新簽約6家盒馬村基地，根據盒馬的訂單，穩定供應農產品，推動農產品標準化、精細化、品牌化改造，發展數字農業的農莊。阿里股價於10天線見支持，升至約90元附近整固。如看好阿里，可留意阿里牛證69115)，收回價84.8元，今年11月到期，實際槓桿10倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61058)，收回價95.5元，24年3月到期，實際槓桿16倍。

香港金融管理局總裁余偉文表示，深化互聯互通是未來的重點，並希望能將「跨境理財通」的產品投資範圍逐步擴大，同時進一步降低門檻，使更多人可以通過香港投資全球最好的市場，並進一步便利「跨境理財通」的銷售環節。港交所00388)股價變動不大，續於20天線約296元水平靠穩。如看好港交所，可留意港交認購證18424)，行使價326.2元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

中國移動00941)公布，今年6月移動業務客戶總數達到逾9.85億戶，按月淨增227.8萬戶，上半年累計淨增客戶數則達1,038萬戶。當中5G套餐客戶數量近7.22億戶，單月淨增1,484.8萬戶。中移動表現向好，升至65元水平整固。如看好中移動，可留意中移認購證18426)，行使價70.05元，今年12月到期，實際槓桿11倍。

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