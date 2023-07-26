朱紅：恒指反彈逾700點，留意恒指牛69726/熊67340

如看好恒指，可留意恒指牛證69726)，收回價18900點，24年3月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，2024年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67340)，收回價20000點，今年12月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，2024年3月到期，實際槓桿7倍。

中央政治局會議指出，要推動數字經濟與先進製造業、現代服務業深度融合，促進人工智能安全發展，推動平台企業規範健康持續發展。科技股普遍上升，騰訊00700)反彈逾半成，升至345元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，24年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿7倍。

阿里巴巴09988)股價造好，升逾半成高見95.15元，創一個月新高。如看好阿里，可留意阿里牛證69115)，收回價84.8元，今年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證59714)，收回價104元，今年11月到期，實際槓桿9倍。

中港股市向好，內險股普遍上升，中國平安02318)曾升逾8%，高見53元。如看好平安，可留意平安認購證16005)，行使價59.88元，今年11月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，24年7月到期，實際槓桿4倍。

中央政治局會議強調，要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，要提振汽車、電子產品等大宗消費。汽車股普遍造好，比亞迪01211)於10天線見支持，升至266元水平整固。如看好比迪，可留意比迪牛證69116)，收回價249元，24年1月到期，實際槓桿11倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證63880)，收回價285元，24年3月到期，實際槓桿11倍。

據報發改委目前正在捉緊梳理準備推送給銀行的民間投資項目清單，引導銀行加大對民間投資的貸款支持力度。內銀股普遍上升，建設銀行00939)反彈至20天線，高見4.46元。如看好建行，可留意建行認購證18291)，行使價4.91元，今年12月到期，實際槓桿11倍。

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