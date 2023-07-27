朱紅：恒指窄幅整固，留意恒指牛69726/熊67340

如看好恒指，可留意恒指牛證69726)，收回價18900點，24年3月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，2024年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67340)，收回價20000點，今年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，2024年3月到期，實際槓桿7倍。

外電報道，螞蟻集團正計劃進行重組，將剝離區塊鏈、數據庫管理服務和國際業務等部分非核心業務，為重啟在香港進行首次公開募股IPO)鋪路，且已將相關計劃告知部分股東，唯計劃可能尚有變化。阿里巴巴09988)高位回吐，略為回落至約94元水平整固。如看好阿里，可留意阿里牛證69115)，收回價84.8元，今年11月到期，實際槓桿8倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證59714)，收回價104元，今年11月到期，實際槓桿10倍。

乘聯會初步預估，7月份狹義乘用車零售銷量預計為173萬輛，同比下降4.8%，較6月的2.6%同比跌幅有所擴大，乘聯會表示市場動能難以持續，下半年預計更多依靠各地方區域性政策對車市構成穩定支撐，但難以為車市帶來超預期強刺激。汽車表現各異，比亞迪01211)略為回落至10天線，在約265元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪牛證69116)，收回價249元，24年1月到期，實際槓桿11倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證63880)，收回價285元，24年3月到期，實際槓桿11倍。

工信部在北京召開座談會，會議強調要全力推進工業穩增長，著力培育壯大新興產業，抓好國家製造業創新中心建設，提升產業科技創新能力，加強通用人工智能、6G、量子科技等未來產業前瞻布局，打造競爭新優勢。電訊股普遍造好，中國移動00941)曾升至65.4元，創月內新高。如看好中移動，可留意中移認購證18426)，行使價70.05元，今年12月到期，實際槓桿12倍。

美聯儲議息結果公布前，國際銀行股普遍向好，匯豐00005)續於高位整固，在約64.8元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證17085)，行使價69.88元，24年3月到期，實際槓桿10倍。

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