朱紅：恒指創一個月新高，留意恒指牛69726/熊62911

如看好恒指，可留意恒指牛證69726)，收回價18900點，24年3月到期，實際槓桿19倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，2024年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62911)，收回價20200點，今年12月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，2024年3月到期，實際槓桿7倍。

中國音像與數字出版協會發布《2023年1-6月中國遊戲產業報告》顯示，今年上半年國內遊戲市場實際銷售收入規模為1442.63億元人民幣，同比下降2.39%，環比增長22.2%，回暖趨勢明顯。騰訊00700)表現靠穩，續於100天線約344元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，24年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿5倍。

德國汽車製造商大眾汽車計劃向小鵬汽車09868)投資7億美元，聯合在內地開發電動汽車，有研究報告指出，將來或會有更多國際品牌與中國電動車初創公司合作。汽車股普遍上升，吉利汽車00175)顯著造好，曾升逾8%高見10.96元，創近5個月新高。如看好吉利，可留意吉利認購證16413)，行使價11元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

據報道，長租公寓營運商「自如」最快將於第三季正式向港交所00388)遞交招股說明書，或將成為「港股長租公寓第一股」。另外，鈦及鋯等礦物精煉商廣東粵橋新材亦據報考慮在香港上市。港交所表現向好，曾升至310.8元，創月內新高。如看好港交所，可留意港交認購證18424)，行使價326.2元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

據報道，華為正在與中芯國際00981)合作，在未來數個月內將內部設計的5G移動晶片投入量產，而中芯將會使用到中國最先進的7納米工藝技術。中芯股價連日反彈，升至約19元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證15753)，行使價23元，24年1月到期，實際槓桿5倍。

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