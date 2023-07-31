朱紅：恒指上試兩萬點關口，留意恒指牛50039/熊63418

如看好恒指，可留意恒指牛證50039)，收回價19200點，24年3月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，2024年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63418)，收回價20500點，今年12月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，2024年3月到期，實際槓桿7倍。

據外媒報道，騰訊00700)、美團03690)等公司已收到有關當局要求，提交在消費、電信和媒體公司最成功初創投資案例，報道指出，此舉或表示當局準備在支持該類交易活動上給予更寬廣的空間。騰訊股價向好，升越100天線高至約350元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，24年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿5倍。

據內媒報道，淘寶直播日前與王者榮耀達成重要合作，將在淘寶上進行電競直播。阿里巴巴09988)表現向好，曾高見96.5元，再創近月新高。如看好阿里，可留意阿里牛證50054)，收回價90.5元，今年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證59714)，收回價104元，今年11月到期，實際槓桿11倍。

據報道，順豐控股正推進來港第二上市計劃，最快於8月向聯交所提交上市申請，集資額將介乎20億至30億美元。港交所表現向好，升越100天及250天線曾高見326元，創接近3個月新高。如看好港交所，可留意港交認購證18424)，行使價326.2元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

據中國汽車工業協會整理數據顯示，2023年上半年汽車製造業利潤2176.3億元，同比增長10.1%，期內汽車製造業利潤率為4.8%、環比持平、同比則微降。汽車股普遍上升，比亞迪01211)曾高見272元，創月內新高。如看好比迪，可留意比迪牛證69116)，收回價249元，24年1月到期，實際槓桿9倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證63880)，收回價285元，24年3月到期，實際槓桿15倍。

據報華為正在與中芯國際00981)合作，在未來數個月內將內部設計的5G移動晶片投入量產。中芯股價持續向好，升至20天線約19.7元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證15753)，行使價23元，24年1月到期，實際槓桿4倍。

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