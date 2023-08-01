朱紅：恒指兩萬點好淡爭持，留意恒指牛50039/熊61055

如看好恒指，可留意恒指牛證50039)，收回價19200點，24年3月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，2024年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61055)，收回價20600點，今年12月到期，實際槓桿36倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，2024年3月到期，實際槓桿7倍。

早前有報道指螞蟻集團或將重啟IPO，唯內媒引述消息指，螞蟻集團重啟IPO一方面要合法合規，另一方面企業也會根據自身內部情況和外部市場情況來作判斷，指短期內螞蟻重新上市的可能性不大。阿里巴巴09988)股價持續上升，曾高見99.75元，創逾3個月新高。如看好阿里，可留意阿里認購證18590)，行使價100.98元，24年1月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15751)，行使價93元，今年11月到期，實際槓桿5倍。

恒指重上兩萬點，大市成交亦有所回升，港交所00388)連升多日，曾高見336元，創逾3個月新高。如看好港交所，可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，24年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

國務院辦公廳轉發國家發改委關於恢復和擴大消費措施的通知，提出優化汽車購買使用管理，各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區要因地制宜優化汽車限購措施。汽車股普遍向好，比亞迪01211)連日向好，曾高見279.4元，續創近月新高。如看好比迪，可留意比迪牛證69116)，收回價249元，24年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證67343)，收回價301元，24年5月到期，實際槓桿10倍。

國家發改委《關於恢復和擴大消費措施》提出，要壯大數字消費，推進數字消費基礎設施建設，豐富第五代移動通信5G)網絡和千兆光網應用場景。電訊股普遍靠穩，中國移動00941)續受制於10天線，逆市下跌至64元水平徘徊。如看好中移動，可留中移認購證18426)，行使價70.05元，今年12月到期，實際槓桿13倍。如看淡中移動，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿10倍。

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