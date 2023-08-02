朱紅：恒指兩萬點整固，留意恒指牛50328/熊63418

如看好恒指，可留意恒指牛證50328)，收回價19400點，24年3月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63418)，收回價20500點，今年12月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，2024年3月到期，實際槓桿7倍。

據報道，國家網信辦近期深入推進「清朗」專項行動，部署指導地方網信辦積極受理處置涉企業、企業家的不法信息，督促微信、微博、抖音等網站平台快速核查處置涉企投訴舉報，重點網站平台清理涉企虛假不實等信息逾8.6萬條，依法依約處置賬號8,425個。科技股個別發展，騰訊00700)表現偏軟，回落至350元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，24年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿5倍。

匯控00005)公布，中期列帳基準稅前盈利216.57億美元，按年升1.47倍，中期派息每股0.1美元。另外，擬展開最多達20億美元的進一步股份回購，預計股份回購即將展開，並將於三個月內完成。匯控績後表現向好，曾升至66.7元，再創近年新高。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12438)，行使價72.88元，今年12月到期，實際槓桿14倍。

中汽協會發布最新一期「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」顯示，7月中國汽車經銷商庫存預警指數為57.8%，同比上升3.4個百分點，環比上升3.8個百分點，庫存預警指數位於榮枯線之上，表示汽車流通行業處於不景氣區間。汽車股個別發展，比亞迪01211)走勢反覆，早段升至近月高位280.6元後遇沽壓，回落至275元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪牛證69116)，收回價249元，24年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證67343)，收回價301元，24年5月到期，實際槓桿9倍。

中港股市高位整固，內險股普遍回吐，中國平安02318)近月高位回落，在約55元水平好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證17086)，行使價76元，24年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，24年7月到期，實際槓桿4倍。

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