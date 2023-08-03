朱紅：恒指高位回吐，留意恒指牛50050/熊61056

如看好恒指，可留意恒指牛證50050)，收回價19000點，24年3月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61056)，收回價20400點，今年12月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿9倍。

據報道，騰訊00700)正在研發一款新的社交APP，由QQ團隊打造，是基於地圖的虛擬社交產品，主攻年輕人社交層，據悉產品或於8月份對外開啟測試。是騰訊時隔兩年，再度研發的一款重量級別的社交產品。騰訊表現偏軟，回落至10天線約341元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，24年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿5倍。

國有市政基礎設施運維服務供應商蕪湖城市建設集團向聯交所提交上市申請，另外，順豐控股亦公布，計劃發行境外上市外資股H股)股票並申請香港聯交所主板掛牌上市，在未來18個月或同意延長的其他期限內，選擇適當的時機和發行窗口完成上市。港交所00388)股價續回吐，回落至100天線約316元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證18424)，行使價326.2元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

比亞迪01211)公布，7月汽車銷量約26.22萬輛，同比增長61.3%;首7個月汽車銷量約151.8萬輛，升87.63%。比亞迪股價續回吐，回落至10天線約269元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪牛證69116)，收回價249元，24年1月到期，實際槓桿10倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證67343)，收回價301元，24年5月到期，實際槓桿8倍。

匯控00005)中期列帳基準稅前盈利按年升1.47倍，另外，擬展開最多達20億美元的進一步股份回購，公司股價績後先升後回，回落至約64.2元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12438)，行使價72.88元，今年12月到期，實際槓桿15倍。

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