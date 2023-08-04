朱紅：恒指反覆整固，留意恒指購17084/沽17048

如看好恒指，可留意恒指牛證50050)，收回價19000點，24年3月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50573)，收回價20250點，24年3月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿9倍。

據內媒報道，騰訊00700)自研的「騰訊混元大模型」已經進入應用內測階段，可以通過網頁或者小程序體驗混元大模型，而且騰訊內部多個業務也已經接入混元大模型進行測試。騰訊股價變動不大，續沿10天線約343元附近整固。 如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，24年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)旗下盒馬宣布與迪士尼公司達成合作，成為迪士尼首個在大中華區的新零售深度合作品牌，雙方計劃未來一年中合作推出約100款授權商品，第一批合作新品已經上市，目前已推出6款授權商品。阿里股價持續偏軟，回落至10天線之下，在約93.5元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證16233)，行使價125.1元，24年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里意沽證15751)，行使價93元，今年11月到期，實際槓桿4倍。

人民銀行、國家外匯管理局日前召開工作會議，明確指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率，以及繼續深化利率市場化改革，促進企業綜合融資成本和居民信貸利率穩中有降。內銀股表現靠穩，建設銀行00939)股價變動不大，續於4.35元水平徘徊。如看好建行，可留意建行認購證18291)，行使價4.91元，今年12月到期，實際槓桿12倍。

恒指自7月低位累計反彈逾兩千點，大市交投回暖，本周日均成交總額逾1300億元，港交所00388)表現靠穩，於100天線見支持，在約320元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證18424)，行使價326.2元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

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