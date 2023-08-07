朱紅：恒指100天線徘徊，留意恆指牛50050/熊50573

如看好恒指，可留意恒指牛證50050)，收回價19000點，24年3月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50573)，收回價20250點，24年3月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿9倍。

據報今年上半年，廣東各級消委會受理遊戲類投訴23576件，同比增長了58%，廣東省消委會約談多家網絡遊戲公司、軟件平台企業，要求重視未成年人消費者權益保護，切實履行好防止未成年人沉迷網絡遊戲的法定責任義務。科技股普遍靠穩，騰訊00700)股價變動不大，續於10天線約343元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，24年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿5倍。

乘聯會綜合預估，7月乘聯會新能源乘用車廠商批發銷量75萬輛，按年增長34%，按月則下降1%，今年以來累計批發430萬輛，按年增長42%。新能源汽車股個別發展，比亞迪股價變動不大，續沿10天線約268元水平整固。如看好比亞迪，可留意比迪牛證69116)，收回價249元，24年1月到期，實際槓桿10倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證63880)，收回價285元，24年3月到期，實際槓桿13倍。

中國移動00941)將於周四10日)公布中期業績，市場關注其資本開支、盈利及派息政策指引，以及大型語言模型開發及潛在變現化機遇等。中移動表現向好，股價升越10天線，在約65元水平整固。如看好中移動，可留意中移認購證17249)，行使價73.05元，24年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移動，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿13倍。

大市自7月初低位累計反彈逾兩千點，交投量亦有所回升，全周日均成交額逾千億元。港交所00388)表現向好，曾高見329.4元。如看好港交所，可留意港交認購證18424)，行使價326.2元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

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