朱紅：阿里本周公布季績，留意阿里購18590/沽15751

如看好恒指，可留意恒指牛證50050)，收回價19000點，24年3月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50573)，收回價20250點，24年3月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿9倍。

阿里巴巴09988)將於本周公布第一季業績，市場預期阿里首財季非公認會計準則淨利潤料介乎326.78億至458億元人民幣，另外亦關注其集團重組及分折上市詳情。阿里表現靠穩，續於10天線約95元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證18590)，行使價100.98元，24年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15751)，行使價93元，今年11月到期，實際槓桿5倍。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，多家印尼上市公司希望在時機合適時來港作雙重上市，尤其早前已容許在港第一上市的國際企業納入「港股通」，可以吸納內地資金，對印尼企業有很大吸引力。港交所表現靠穩，續沿10天線之上約317元附近整固。如看好港交所，可留意港交認購證18424)，行使價326.2元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

沙特阿拉伯和俄羅斯將減產措施延長到下個月，加上美國原油庫存降幅超預期，國際油價上升，石油股普遍向好。中國海洋石油00883)股價於10天線見支持，升至12.7元水平整固。如看好中海油，可留意海油認購證16237)，行使價14.24元，今年12月到期，實際槓桿8倍。

據外媒報道，中國金融監管機構要求一些銀行在例行季度匯報外，需要再額外提供外匯交易數據，補充之前對匯率交易及資本流動的調查。內銀股個別發展，建設銀行00939)變動不大，續於約4.32元水平徘徊。如看好建行，可留意建行認購證18291)，行使價4.91元，今年12月到期，實際槓桿12倍。

芯片股份普遍遍軟，中芯國際00981)續受制於10天線，股價連日下跌，在約18.66元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證15753)，行使價23元，24年1月到期，實際槓桿5倍。

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