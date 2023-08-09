朱紅：阿里20天線徘徊，留意阿里購18800/沽15751

如看好恒指，可留意恒指牛證69725)，收回價18700點，24年3月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認購證18427)，行使價20300點，今年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證51021)，收回價19800點，24年3月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿9倍。

據外電報道，在螞蟻集團估值下跌之後，華平投資、加拿大養老金計劃投資委員會等部份全球投資者，選擇不參與螞蟻集團提議的股票回購，而富達、普徠仕等數家基金公司已同意出售持股。阿里巴巴09988)表現偏軟，跌至20天線約93元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證18800)，行使價110.1元，今年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15751)，行使價93元，今年11月到期，實際槓桿5倍。

科技股普遍下跌，騰訊00700)股價連日偏軟，失守50天線低見333.4元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，24年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿5倍。

中港股市高位回落，港股大市成交額回落至約一千億元，港交所表現偏軟，下跌至100天線約311元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證18424)，行使價326.2元，今年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

據報道，8月以來內地多家車企通過新車優惠及終端讓利等不同形式加入降價，涵蓋車型超過20款，價格從5萬元人民幣至30萬元人民幣不等。汽車股普遍下跌，比亞迪01211)股價失守20天線，跌至約260元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證14462)，行使價288.88元，今年12月到期，實際槓桿66倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證63880)，收回價285元，24年3月到期，實際槓桿9倍。

沙特和俄羅斯將減產措施延長到下個月，國際油價高位徘徊，石油股普遍上升。中國海洋石油00883)股價續向好，在10天線之上約12.66元水平整固。如看好中海油，可留意海油認購證16237)，行使價14.24元，今年12月到期，實際槓桿8倍。

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