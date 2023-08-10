朱紅：阿里績前向好，留意阿里購18800/沽19003

如看好恒指，可留意恒指牛證69725)，收回價18700點，24年3月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證51021)，收回價19800點，24年3月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿9倍。

阿里巴巴09988)周四10日)公布第一季業績，市場預期阿里首財季非公認會計準則淨利潤料介乎326.78億至458億元人民幣，另外亦關注其集團重組及分折上市詳情。阿里績前向好，在20天線約94元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證18800)，行使價110.1元，今年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19003)，行使價84.95元，24年3月到期，實際槓桿4倍。

中國移動00941)於周四10日)公布中期業績，市場關注其資本開支、盈利及派息政策指引，以及大型語言模型開發及潛在變現化機遇等。中移動續沿10天線整固，在約64.6元水平徘徊。如看好中移動，可留意中移認購證17249)，行使價73.05元，24年4月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移動，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿12倍。

商務部表示，根據相關要求，通過申報、綜合評價、公示等工作程序，確定北京京東世紀貿易有限公司、快手、小米、泡泡瑪特等132家企業為電子商務示範企業。京東09618)表現靠穩，在20天線約149元附近窄幅爭持。如看好京東，可留意京東認購證17741)，行使價165元，24年3月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)將於下周三16日)公布今年中期業績，券商預料其投資收益按年顯著上升，另外市場亦關注其管理層對營運業務及投資收益最新指引。港交所表現靠穩，續於約311元附近徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，24年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

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