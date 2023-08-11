朱紅：阿里20天線靠穩，留意阿里購18800/沽19003

如看好恒指，可留意恒指牛證69725)，收回價18700點，24年3月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證51021)，收回價19800點，24年3月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿9倍。

阿里巴巴09988)周四10日)收市後公布第一季業績，此前阿里好倉連日錄得資金流入，公司股價績前向好，續沿20天線約94.6元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證18800)，行使價110.1元，今年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19003)，行使價84.95元，24年3月到期，實際槓桿4倍。

中國移動00941)同於周四10日)收市後公布中期業績，此前中移動好倉錄得資金流入，公司股價績前向好，續於10天線之上約65元水平整固。如看好中移動，可留意中移認購證17249)，行使價73.05元，24年4月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移動，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿13倍。

據外媒報道，中國最大家電企業美的集團已選擇券商負責申請香港上市事宜，最快明年來港上市，但尚未就集資規模作出決定。港交所00388)表現靠穩，續於約313元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，24年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

國家發改委宣布，國內汽、柴油價格每噸分別提高240元人民幣及230元人民幣，是國內成品油價6月28日以來兩個月內「四連漲」，且是年內第八次上調。石油股普遍上升，中國海洋石油00883)連升多日曾高見13.04元，創近年新高。如看好中海油，可留意海油認購證16237)，行使價14.24元，今年12月到期，實際槓桿8倍。

匯豐表示，經匯豐認購銀債的金額及數量再創新高，當中超過30%的客戶是首次經該行認購銀債。匯控00005)股價變化不大，續於約63元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12438)，行使價72.88元，今年12月到期，實際槓桿16倍。

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