朱紅：恒指萬九點爭持，留意恒指牛69725/熊51021

如看好恒指，可留意恒指牛證69725)，收回價18700點，24年3月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證51021)，收回價19800點，24年3月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿8倍。

騰訊00700)週三16日)公佈今年第二季業績，市場預測第二季非國際財務報告準則Non-IFRS)純利中位數為361.72億元，較去年同期增長28.5%，第二季收入預測中位數為1515.37億元，按年跌約13%。騰訊股價續受制於50天線，回落至335元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17440)，行使價377.77元，24年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)公布，首財季股東應占盈利343.32億元人民幣，按年升51%，期內收入 2341.56億元，按年升14%。按非美國通用會計準則non GAAP)計算，盈利449.22億元，上升48%，勝預期。阿里績後向好，升越10天線曾高見97.95元。如看好阿里，可留意阿里認購證18800)，行使價110.1元，今年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19003)，行使價84.95元，24年3月到期，實際槓桿4倍。

中國移動00941)公布半年業績，股東應占盈利761.7 億元人民幣，按年升8.4%，中期息增加逾一成至2.43 港元，期內營運收入5307.1億元，同比增長6.8%。中移動績後向好，曾高見66.6元，創逾3個月新高。如看好中移動，可留意中移認購證18426)，行使價70.05元，今年12月到期，實際槓桿14倍。如看淡中移動，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿17倍。

港交所00388)將於週三16日)公佈今年中期業績，券商預料其投資收益按年顯著上升，另外市場亦關注其管理層對營運業務及投資收益最新指引。港交所表現靠穩，續沿250天線約310元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，24年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

中芯國際00981)公佈，今年第二季盈利4.03億美元，按年下跌 21.69%，公司預期第三季收入環比增長3%至5%，毛利率介乎於18%至20%。中芯股價績後偏軟，跌至250天線約18.1元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證15753)，行使價23元，24年1月到期，實際槓桿5倍。

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