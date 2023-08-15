朱紅：恒指創月內新低，留意恒指牛68606/熊51530

如看好恒指，可留意恒指牛證68606)，收回價18300點，24年3月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證51530)，收回價19400點，24年3月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，24年3月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)周三16日)收市後將公佈二季業績，券商普遍預料其第二季度遊戲收入復甦幅度按季回落，廣告業務則有機會重現高增長。騰訊表現靠穩，續於約333元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17440)，行使價377.77元，24年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿5倍。

香港證監會與中證監發表聯合公告，宣佈就推動大宗交易非自動對盤交易)納入股票市場交易互聯互通機制達成共識，港交所00388)表示歡迎，指能為兩地投資者提供更多交易選擇和流動性，期待與內地緊密合作，持續完善互聯互通機制。港交所表現偏軟，跌至50天線約304.6元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

特斯拉於中國進行新一輪減價，Model Y長續航版及Model Y高性能版價格分別下調4.7%及3.8%。汽車股普遍下跌，比亞迪01211)曾跌逾7%低見232.2元，失守100天線並創逾兩個月新低。如看好比亞迪，可留意比迪牛證60959)，收回價220元，今年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證63880)，收回價285元，24年3月到期，實際槓桿5倍。

人民銀行公佈，7月新增貸款3459億元人民幣，低於市場預期;7月社會融資規模增量5282億元人民幣，按年減少2703億元。內銀股普遍偏軟，建設銀行00939)股價連日下跌，曾低見4.18元，創近月新低。如看好建行，可留意建行認購證18291)，行使價4.91元，今年12月到期，實際槓桿13倍。

電訊股普遍向好，中國移動00941)逆市上升，連日於10天線之上約66.5元水平整固。如看好中移動，可留意中移認購證18426)，行使價70.05元，今年12月到期，實際槓桿14倍。如看淡中移動，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿17倍。

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