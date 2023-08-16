朱紅：騰訊績前靠穩，留意騰訊購17440/沽17442

如看好恒指，可留意恒指牛證68606)，收回價18300點，24年3月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證51530)，收回價19400點，24年3月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，24年3月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)周三16日)收市後將公佈二季業績，市場預期季內收入增長逾一成，唯遊戲收入或會按季回落，廣告業務則有機會錄得明顯增長。騰訊表現靠穩，連日於約333元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17440)，行使價377.77元，24年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿5倍。

外媒報道，近期港交所00388)與本港主要銀行舉行會議，商討提振交投量的措施，其中包括討論削減股票交易印花稅，改進衍生品設計、降低保證金融資成本等。港交所股價續偏軟，跌至300元附近好淡爭持。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

中國平安02318)公布，今年首7個月原保險合同保費收入約5213.46億元人民幣，比去年同期原保險合同保費收入約4862億元升約7.2%。平安股價連日受壓，曾低見48.3元，創近月新低。如看好平安，可留意平安認購證17086)，行使價76元，24年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安熊證63876)，收回價60元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

據報道，比亞迪01211)退出了一項為電動汽車配備百度自動駕駛技術的協議，因公司選擇自行研發智能汽車軟件。比亞迪股價連日偏軟，曾低見229.4元，再創兩個多月新低。如看好比亞迪，可留意比迪牛證60959)，收回價220元，今年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證63880)，收回價285元，24年3月到期，實際槓桿5倍。

電訊股普遍上升，中國移動00941)逆市造好，連升多日曾高見67.25元，再創近3個月新高。如看好中移動，可留意中移認購證18426)，行使價70.05元，今年12月到期，實際槓桿14倍。

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