朱紅：恒指連日受壓，留意恒指牛65267/熊51530

如看好恒指，可留意恒指牛證65267)，收回價17800點，今年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證51530)，收回價19400點，24年3月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，24年3月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)周三16日)收公佈二季業績，此前公司好倉連日錄得資金流入，公司股價績前靠穩，續於約330元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17440)，行使價377.77元，24年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿5倍。

港交所00388)公布第二季收入達到50.17億元，按年升18.1%，屬歷來第二季度新高，當中主要業務收入達到47.25億元，增長4.7%。港交所績後靠穩，在300元關口附近徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

中港股市偏軟，內險股普遍下跌，中國平安02318)曾低見47.2元，再創近月新低。如看好平安，可留意平安認購證17495)，行使價58元，24年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安熊證63876)，收回價60元，今年12月到期，實際槓桿3倍。

內媒報道，汽車市場再現價格戰，本月以來已有11間汽車企業宣布對部分車型減價，減幅介乎1萬至6萬元人民幣不等，當中包括傳統車企及幾間造車新勢力。比亞迪股價續偏軟，曾低見229元，再創6月以來新低。如看好比亞迪，可留意比迪牛證60959)，收回價220元，今年12月到期，實際槓桿13倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證63880)，收回價285元，24年3月到期，實際槓桿4倍。

大型銀行股普遍下跌，匯控00005)股價連跌多日，曾低見59.4元，創接近兩個月新低。如看好匯豐，可留意匯豐認購證16404)，行使價64.44元，今年12月到期，實際槓桿13倍。

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