朱紅：恒指萬八點見支持，留意恒指購17631/沽17632

如看好恒指，可留意恒指牛證65267)，收回價17800點，今年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證51530)，收回價19400點，24年3月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，24年3月到期，實際槓桿6倍。

騰訊控股00700)公布，截至今年6月底止六個月純利520.09億元人民幣，按年升24%，而今年第二季網絡廣告業務收入按年增長34.2%至250.03億元人民幣，集團亦指，手機遊戲和個人電腦遊戲的月活躍賬戶數和日活躍賬戶數均實現了同比增長。騰訊績後表現反覆，曾跌至320.6元後見支持，回升至約333元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17440)，行使價377.77元，24年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿5倍。

據媒體報道，港交所00388)正考慮完善交易機制，惟只是非常初步想法，未有具體時間表。港交所股價續偏軟，曾低見287.6元，其後跌幅收窄在約297元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

中國汽車流通協會發布2023年上半年全國汽車經銷商生存狀況調查報告，上半年經銷商虧損的比例為50.3%，盈利的比例為35.2%，虧損面處於近年的高位。汽車股普遍向好，比亞迪01211)早段跌至222.4元後反彈，回升至223.8元水平徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪牛證60959)，收回價220元，今年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證63880)，收回價285元，24年3月到期，實際槓桿4倍。

中國海洋石油00883)周四17日)收市後公布業績，此前公司好倉持續錄得資金流入，公司股價績前靠穩，續沿10天線約12.8元水平整固。如看好海油，可留意海油認購證16237)，行使價14.24元，今年12月到期，實際槓桿9倍。

芯片股份普遍向好，中芯國際00981)走勢反覆，早段跌至近月低位17.3元後見支持，回升至約17.88元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證15753)，行使價23元，24年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿3倍。

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